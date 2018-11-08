Четверг, 8 Ноября 2018 17:00

АрмИнфо. Пропорциональный список партии "Просвещенная Армения " на декабрьских выборах возглавит ее лидер Эдмон Марукян. Об этом говорится в заявлении партии. Однако, партия пока не рассекретила, кто займет остальные позиции списка.

Отметим, что партия "Просвещенная Армения" решила участвовать в выборах в одиночку. Как заявил Марукян у партии есть все шансы стать второй силой парламента 7- ого созыва. При этом он затруднился сказать, будет ли партия правящей или оппозиционной силой после выборов. "Это покажут результаты голосования",- подытожил он.