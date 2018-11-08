Четверг, 8 Ноября 2018 16:19

АрмИнфо.29 лет назад Европейская организация по качеству при поддержке ООН объявила второй четверг ноября Всемирным днем качества. В Beeline этот праздник сегодня прошел с участием абонентов компании.



Встретиться с генеральным директором и поучаствовать в экскурсии по компании были приглашены двенадцать абонентов Beeline, которые активнее всех оценивают услуги и оставляют обратную связь, тем самым, помогая компании улучшать качество своих услуг, делать их проще и удобнее.

«Я счастлив приветствовать в Beeline самых активных наших клиентов, которые периодически уделяют внимание опросам, высказываются об удобстве и качестве услуг. Если мы видим, что в ответе клиента есть низкие оценки или комментарии, требующие участия, то мы перезваниваем клиенту и помогаем с решением всех вопросов. Все положительные и отрицательные оценки позволяют нам быстро и корректно оценивать качество продукта, вносить нужные изменения, развиваться и быть самой внимательной к клиенту компанией», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



С начала текущего года Beeline обработал более 50000 отзывов и предложений клиентов, в подавляющем большинстве работа сотрудников Beeline получила самые высокие положительные оценки. На основе этой обратной связи были внесены корректировки в тарифы и услуги, запущены новые продукты и акции.

Отметим, что с 5 по 11 ноября 2018 года отмечается также Европейская неделя качества, которая проходит под девизом «Качество – это успех!».

