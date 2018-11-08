|Никол Пашинян в Астане принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана считает, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии
|СМИ: Ереван не позволил Алиеву принять участие в саммите ОДКБ
|Дмитрий Песков: Главы стран ОДКБ примут решение по кандидатуре генерального секретаря организации 6 декабря в Санкт- Петербурге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 9 ноября
|Эксперт: Законопроект КГД о деятельности ОО не соответствует демократическим принципам
|Азербайджан подтверждает готовность обменять пленных по принципу всех на всех
|Замминистра обороны признал, что ДТП с участием армейского грузовика результат ведомственных упущений
|И.о. главы МИД Армении на встрече с коллегами по ОДКБ выразил озабоченность гонкой вооружений в регионе
|В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич" обвинения предъявлены двум его сотрудникам
|Минтранс Армении разрешит импорт авто с правым рулем, но с некоторыми оговорками
|Омбудсмен Армении участвует в конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"
|Представители партии "Национально-демократический союз" приняли решение не участвовать в досрочных выборах в парламент
|Пропорциональный список партии "Просвещенная Армения " на декабрьских выборах возглавит ее лидер Эдмон Марукян
|Абоненты Beeline приняли участие в праздновании Всемирного дня качества
|Десятки граждан собрались у здания правительства Армении, требуя разработать программу по приобретению льготного жилья
|Банк ВТБ (Армения) предлагает наилучшие условия ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье молодым специалистам»
|Глава Минэнерго Армении отрицает наличие подкупа руководства КРОУ со стороны "Веолиа джур", отразившегося на тарифе
|Не стреляйте в бродячих собак
|Президент Армении вернется в свою резиденцию на Баграмяна,26
|Замминистра обороны Армении назвал "абсолютной ложью" информацию о том, что Баку предложил Еревану произвести обмен пленными
|Зарубежные музыканты продолжат свою работу в Армении
|Поствыборные страсти в Грузии не утихают: избит оппозиционный активист Ремо Погосян
|И.о. министра транспорта, связи и ИТ Армении будет баллотироваться в депутаты в избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк"
|Правительство Армении направит 249 млн драмов на решение жилищных проблем семей погибших военнослужащих
|Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении смогут вернуться на родину и осуществить свой гражданский долг
|Премьер-министр Армении сам будет утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета
|На организацию и проведение в Армении досрочных парламентских выборов будет направлено 3 млрд драмов
|Юрий Хачатуров вернулся в Армению
|В Астане состоялось совместное заседание СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
|МО: Состояние всех военнослужащих, пострадавших в ДТП на автодороге Воротан- Хндзорецк, удовлетворительное
|Четыре индийца были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы
|Гасанов вновь обвиняет Армению в затягивании процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Viva Cell-MTS: Впредь во всех отделениях Армпочты можно без комиссий оплачивать предоплатные и постоплатные пакеты
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 8-го ноября
|Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует в 2019 году посетить Армению
|Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня
|Никол Пашинян положительно оценил работу Полиции РА
|Более половины опрошенных людей считают, что Армении нужна горнорудная промышленность при выполнении тех или иных условий
|Организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность
|СК Армении по делам злоупотребления должностными полномочиями работниками ОМС вернул в бюджет 86, 3 млн драмов
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС
|Директор компании "Арташат Винком": Мы никогда не осуществляли незаконного орошения
|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
|Ушаков: На пост генсека ОДКБ есть три кандидата
|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
|Ваче Тертерян: В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
|Временный поверенный в делах США в АР: Карабахские переговоры интенсифицировались
|Зара Аматуни: МККК готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон
|Клаар: ЕС надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|С банком KfW будет подписано грантовое соглашение на сумму в 23,2 млн евро
|Главный налоговик страны не исключил проверки бизнеса Роберта Кочаряна
|В Минобороны Армении поделились подробностями о ДТП
|В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в ДТП
|Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в ДТП
|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
|Маноян: До выборов на Армению не будет оказано давления по карабахскому урегулированию, но после них ситуация изменится
|Маноян: Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского конфликта не сильно отличается
|В Баку опровергают заявление Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран
АрмИнфо.29 лет назад Европейская организация по качеству при поддержке ООН объявила второй четверг ноября Всемирным днем качества. В Beeline этот праздник сегодня прошел с участием абонентов компании.
Встретиться с генеральным директором и поучаствовать в экскурсии по компании были приглашены двенадцать абонентов Beeline, которые активнее всех оценивают услуги и оставляют обратную связь, тем самым, помогая компании улучшать качество своих услуг, делать их проще и удобнее.
«Я счастлив приветствовать в Beeline самых активных наших клиентов, которые периодически уделяют внимание опросам, высказываются об удобстве и качестве услуг. Если мы видим, что в ответе клиента есть низкие оценки или комментарии, требующие участия, то мы перезваниваем клиенту и помогаем с решением всех вопросов. Все положительные и отрицательные оценки позволяют нам быстро и корректно оценивать качество продукта, вносить нужные изменения, развиваться и быть самой внимательной к клиенту компанией», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.
С начала текущего года Beeline обработал более 50000 отзывов и предложений клиентов, в подавляющем большинстве работа сотрудников Beeline получила самые высокие положительные оценки. На основе этой обратной связи были внесены корректировки в тарифы и услуги, запущены новые продукты и акции.
Отметим, что с 5 по 11 ноября 2018 года отмечается также Европейская неделя качества, которая проходит под девизом «Качество – это успех!».
|Никол Пашинян в Астане принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана считает, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии
|СМИ: Ереван не позволил Алиеву принять участие в саммите ОДКБ
|Дмитрий Песков: Главы стран ОДКБ примут решение по кандидатуре генерального секретаря организации 6 декабря в Санкт- Петербурге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 9 ноября
|Эксперт: Законопроект КГД о деятельности ОО не соответствует демократическим принципам
|Азербайджан подтверждает готовность обменять пленных по принципу всех на всех
|Замминистра обороны признал, что ДТП с участием армейского грузовика результат ведомственных упущений
|И.о. главы МИД Армении на встрече с коллегами по ОДКБ выразил озабоченность гонкой вооружений в регионе
|В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич" обвинения предъявлены двум его сотрудникам
|Минтранс Армении разрешит импорт авто с правым рулем, но с некоторыми оговорками
|Омбудсмен Армении участвует в конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"
|Представители партии "Национально-демократический союз" приняли решение не участвовать в досрочных выборах в парламент
|Пропорциональный список партии "Просвещенная Армения " на декабрьских выборах возглавит ее лидер Эдмон Марукян
|Абоненты Beeline приняли участие в праздновании Всемирного дня качества
|Десятки граждан собрались у здания правительства Армении, требуя разработать программу по приобретению льготного жилья
|Банк ВТБ (Армения) предлагает наилучшие условия ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье молодым специалистам»
|Глава Минэнерго Армении отрицает наличие подкупа руководства КРОУ со стороны "Веолиа джур", отразившегося на тарифе
|Не стреляйте в бродячих собак
|Президент Армении вернется в свою резиденцию на Баграмяна,26
|Замминистра обороны Армении назвал "абсолютной ложью" информацию о том, что Баку предложил Еревану произвести обмен пленными
|Зарубежные музыканты продолжат свою работу в Армении
|Поствыборные страсти в Грузии не утихают: избит оппозиционный активист Ремо Погосян
|И.о. министра транспорта, связи и ИТ Армении будет баллотироваться в депутаты в избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк"
|Правительство Армении направит 249 млн драмов на решение жилищных проблем семей погибших военнослужащих
|Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении смогут вернуться на родину и осуществить свой гражданский долг
|Премьер-министр Армении сам будет утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета
|На организацию и проведение в Армении досрочных парламентских выборов будет направлено 3 млрд драмов
|Юрий Хачатуров вернулся в Армению
|В Астане состоялось совместное заседание СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
|МО: Состояние всех военнослужащих, пострадавших в ДТП на автодороге Воротан- Хндзорецк, удовлетворительное
|Четыре индийца были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы
|Гасанов вновь обвиняет Армению в затягивании процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Viva Cell-MTS: Впредь во всех отделениях Армпочты можно без комиссий оплачивать предоплатные и постоплатные пакеты
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 8-го ноября
|Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует в 2019 году посетить Армению
|Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня
|Никол Пашинян положительно оценил работу Полиции РА
|Более половины опрошенных людей считают, что Армении нужна горнорудная промышленность при выполнении тех или иных условий
|Организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность
|СК Армении по делам злоупотребления должностными полномочиями работниками ОМС вернул в бюджет 86, 3 млн драмов
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС
|Директор компании "Арташат Винком": Мы никогда не осуществляли незаконного орошения
|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
|Ушаков: На пост генсека ОДКБ есть три кандидата
|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
|Ваче Тертерян: В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
|Временный поверенный в делах США в АР: Карабахские переговоры интенсифицировались
|Зара Аматуни: МККК готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон
|Клаар: ЕС надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|С банком KfW будет подписано грантовое соглашение на сумму в 23,2 млн евро
|Главный налоговик страны не исключил проверки бизнеса Роберта Кочаряна
|В Минобороны Армении поделились подробностями о ДТП
|В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в ДТП
|Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в ДТП
|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
|Маноян: До выборов на Армению не будет оказано давления по карабахскому урегулированию, но после них ситуация изменится
|Маноян: Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского конфликта не сильно отличается
|В Баку опровергают заявление Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
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|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
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|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
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|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
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|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
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