Отметим, что действующие в Армении программы ипотечного кредитования охватывают очень узкую категорию граждан со строгим возрастным цензом (в основном молодые семьи, где совокупный возраст супругов не должен превышать 70 лет). По положению на 30 августа 2018 года, было выдано 3466 кредитов (1814 кредитов в Ереване и 1652 в областях Армении) общей стоимостью в 28 миллиардов 524 миллиона драмов (18 миллиардов 401 миллион в Ереване и 10 миллиардов 123 миллиона в областях).

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