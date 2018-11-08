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|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
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АрмИнфо. Десятки граждан собрались у здания правительства Армении, требуя разработать программу по приобретению льготного жилья. Участники акции, в частности, требуют предоставить им возможность покупать квартиры в рассрочку.
Отметим, что действующие в Армении программы ипотечного кредитования охватывают очень узкую категорию граждан со строгим возрастным цензом (в основном молодые семьи, где совокупный возраст супругов не должен превышать 70 лет). По положению на 30 августа 2018 года, было выдано 3466 кредитов (1814 кредитов в Ереване и 1652 в областях Армении) общей стоимостью в 28 миллиардов 524 миллиона драмов (18 миллиардов 401 миллион в Ереване и 10 миллиардов 123 миллиона в областях).
|Никол Пашинян в Астане принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана считает, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии
|СМИ: Ереван не позволил Алиеву принять участие в саммите ОДКБ
|Дмитрий Песков: Главы стран ОДКБ примут решение по кандидатуре генерального секретаря организации 6 декабря в Санкт- Петербурге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 9 ноября
|Эксперт: Законопроект КГД о деятельности ОО не соответствует демократическим принципам
|Азербайджан подтверждает готовность обменять пленных по принципу всех на всех
|Замминистра обороны признал, что ДТП с участием армейского грузовика результат ведомственных упущений
|И.о. главы МИД Армении на встрече с коллегами по ОДКБ выразил озабоченность гонкой вооружений в регионе
|В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич" обвинения предъявлены двум его сотрудникам
|Минтранс Армении разрешит импорт авто с правым рулем, но с некоторыми оговорками
|Омбудсмен Армении участвует в конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"
|Представители партии "Национально-демократический союз" приняли решение не участвовать в досрочных выборах в парламент
|Пропорциональный список партии "Просвещенная Армения " на декабрьских выборах возглавит ее лидер Эдмон Марукян
|Абоненты Beeline приняли участие в праздновании Всемирного дня качества
|Десятки граждан собрались у здания правительства Армении, требуя разработать программу по приобретению льготного жилья
|Банк ВТБ (Армения) предлагает наилучшие условия ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье молодым специалистам»
|Глава Минэнерго Армении отрицает наличие подкупа руководства КРОУ со стороны "Веолиа джур", отразившегося на тарифе
|Не стреляйте в бродячих собак
|Президент Армении вернется в свою резиденцию на Баграмяна,26
|Замминистра обороны Армении назвал "абсолютной ложью" информацию о том, что Баку предложил Еревану произвести обмен пленными
|Зарубежные музыканты продолжат свою работу в Армении
|Поствыборные страсти в Грузии не утихают: избит оппозиционный активист Ремо Погосян
|И.о. министра транспорта, связи и ИТ Армении будет баллотироваться в депутаты в избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк"
|Правительство Армении направит 249 млн драмов на решение жилищных проблем семей погибших военнослужащих
|Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении смогут вернуться на родину и осуществить свой гражданский долг
|Премьер-министр Армении сам будет утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета
|На организацию и проведение в Армении досрочных парламентских выборов будет направлено 3 млрд драмов
|Юрий Хачатуров вернулся в Армению
|В Астане состоялось совместное заседание СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
|МО: Состояние всех военнослужащих, пострадавших в ДТП на автодороге Воротан- Хндзорецк, удовлетворительное
|Четыре индийца были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы
|Гасанов вновь обвиняет Армению в затягивании процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Viva Cell-MTS: Впредь во всех отделениях Армпочты можно без комиссий оплачивать предоплатные и постоплатные пакеты
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 8-го ноября
|Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует в 2019 году посетить Армению
|Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня
|Никол Пашинян положительно оценил работу Полиции РА
|Более половины опрошенных людей считают, что Армении нужна горнорудная промышленность при выполнении тех или иных условий
|Организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность
|СК Армении по делам злоупотребления должностными полномочиями работниками ОМС вернул в бюджет 86, 3 млн драмов
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС
|Директор компании "Арташат Винком": Мы никогда не осуществляли незаконного орошения
|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
|Ушаков: На пост генсека ОДКБ есть три кандидата
|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
|Ваче Тертерян: В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
|Временный поверенный в делах США в АР: Карабахские переговоры интенсифицировались
|Зара Аматуни: МККК готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон
|Клаар: ЕС надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|С банком KfW будет подписано грантовое соглашение на сумму в 23,2 млн евро
|Главный налоговик страны не исключил проверки бизнеса Роберта Кочаряна
|В Минобороны Армении поделились подробностями о ДТП
|В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в ДТП
|Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в ДТП
|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
|Маноян: До выборов на Армению не будет оказано давления по карабахскому урегулированию, но после них ситуация изменится
|Маноян: Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского конфликта не сильно отличается
|В Баку опровергают заявление Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран
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