Четверг, 8 Ноября 2018 15:26

АрмИнфо.С целью финансирования программы по застройке многоквартирного-многофункционального жилого комплекса «Зейтун 3» был объявлен конкурс по ипотечному кредитованию среди банков и кредитных организаций РА.

Победителем конкурса стал Банк ВТБ (Армения), представивший беспрецедентное предложение. В частности,

предоплата – начиная от 3%

годовая процентная ставка – 6,9 %

срок погашения – до 30 лет.

Программа «Доступное жилье молодым специалистам» реализуется при финансировании со стороны государственного фонда «Жилье молодым». Как и при всех аналогичных программах ипотечного кредитования, по программе “Зейтун 3” все минимальные требования по клиенту и его платежеспособности устанавливаются порядками фондирующей организации. Требования фонда «Жилье молодым» по проекту “Зейтун 3” остались неизменными по сравнению с ранее реализованными аналогичными программами ипотечного кредитования.

С детальными условиями/требованиями, установленными фондом «Жилье молодым», можно ознакомиться по ссылке.

Уделяя особое внимание развитию ипотечного сектора и осознавая важность ипотечного кредитования как существенного фактора экономического и социального развития страны, Банк ВТБ (Армения) будет выдавать кредиты не только по лучшим условиям, но и в кратчайшие сроки.

Эффективная годовая процентная ставка 7.2%.