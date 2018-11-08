Четверг, 8 Ноября 2018 14:53

АрмИнфо. И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян не летал в Париж за счет компании оператора водоснабжения "Веолиа джур". "Поездка была оплачена не "Веолиа джур", а материнской струтурой "Дженерал дезо", в частности головным офисом компании", - пояснил Баграмян журналистам 8-го ноября в правительстве.

Напомним, что 25 августа с.г. Полиция Армении обвинила компанию <Веолиа джур> в подкупе уже бывшего главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), Роберта Назаряна в противозаконных действиях. Было возбуждено уголовное дело по факту подкупа и использования служебного положения в корыстных целях. По предварительным данным, <Веолиа джур> с явным намерением подкупа в августе 2017 года приобрела для семерых сотрудников КРОУ билеты на рейс Ереван-Париж-Ереван и оплатила расходы на их проживание в Париже. Сообщалось, что Гарегин Баграмян был среди семи чиновников, которые ездили в Париж за счет компании. В настоящее время Баграмян вовлечен в дело в качестве свидетеля.

По словам и.о. главы Минэнерго, уголовное дело в отношении "Веолиа джур" возбуждено всего лишь на основании сообщения и на сегодня Полиция и Специальная следственная служба выясняют обстоятельства дела. А поездка в Париж, как указал Баграмян, была в рамках программы обмена опытом, согласно принятой практики в компании. "Во всех странах, где представлена "Веолиа джур" она приглашает все заинтересованные стороны ознакомиться с ею работой".

Помимо этого, как считает и.о. министра, обвинение необоснованно относительно того, что именно в результате поездки со стороны КРОУ был повышен тариф на воду. "Если изучить закон, можно понять, что в вопросе формирования тарифа почти исключается человеческий фактор>, - заявил он.

Отметим, что у Баграмяна есть кумовские связи с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном. Информацию в беседе с журналистами подтвердил сам Ванецян, сказав, что он приходится Баграмяну свояком.

ЗАО "Веолиа джур" ("дочка" французской "Veolia Generale des Eaux") является единым оператором водоснабжения и водоотвода в Ереване и ряде регионов Армении. С 1 января 2017 года к "Веолиа джур" перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".