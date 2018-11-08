Четверг, 8 Ноября 2018 14:35

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 8 ноября выдало отрицательное заключение по представленным депутатом парламента Тиграном Уриханяном поправкам в законе "О животном мире".

По словам исполняющего обязанности министра охраны природы РА Эрика Григоряна, законопроектом предлагается запретить уничтожение бродячих собак, а также применить новые методы решения данной проблемы. Однако, как подчеркнул и.о. министра, закон "О животном мире" касается исключительно диких животных, и не распространяется на домашних. Эрик Григорян заверил, что будет разработан нормативный акт, направленный на решение указанного вопроса.

Напомним, что в конце мая полиция Армении распространила сообщение о злоупотреблениях в компании "Юниграф-Икс", которая должна была оказывать услуги по обезвреживанию бродячих животных в Ереване. Оперативники антикоррупционного управления выяснили, что, начиная с 2009 года, ежегодно в тендере по отлову и стерилизации бродячих собак выигрывала одна и та же компания - ООО "Юниграф-Икс". Однако выделяемые конторе 100 миллионов драмов в год, в основном, присваивались. В частности, документы компании свидетельствуют о том, что она приобрела 128 тонн куриного мяса, в то время как по факту было использовано лишь 12,6 тонн. В "Юниграф-икс" оформили приобретение 206 тонн риса, а фактически использовали 8,4 тонны, а заявленные к покупке 25 тонн свинины никто в глаза не видел. В результате, посчитали в полиции, было присвоено 185 миллионов драмов

- и это только за последние 2-3 года.