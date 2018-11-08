Четверг, 8 Ноября 2018 14:22

АрмИнфо.Президент Армении вернется в резиденцию на Баграмяна, 26. Проект поправок в законе "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц" одобрен на заседании правительства РА 8 ноября.

Представивший законодательную инициативу и.о. министра юстиции РА Артак Зейналян отметил, что резиденция президента РА с Маштоца,47 будет перенесена на Баграмяна,26. В то же время, резиденция премьер-министра расположится в правительственном здании на площади Республики.

Отметим, что после принятия обновленной конституции и пакета законов, премьер-министр располагался сразу в двух зданиях - на площади Республики и Баграмяна,26. В этой связи, для президента РА был отведен Дом правительства на улице Маштоца. И.о. премьера Никол Пашинян ранее неоднократно заявлял о необходимости закрепления за премьером одного здания.