Четверг, 8 Ноября 2018 14:20

АрмИнфо. Замминистра обороны Армении Габриел Балаян назвал "абсолютной ложью" информацию о том, что Баку предложил Еревану произвести обмен пленными. "По состоянию на 10:20, 8-го ноября министерство обороны Армении подобного предложения не получало", - заявил он 8-го ноября в беседе с журналистами.

По его словам, традиционно подобные предложения поступают в оборонное ведомство по каналам Международного комитета красного креста. "Я вообще не представляю, о чем может идти речь, учитывая тот факт, что ни в Армении, ни в Арцахе нет военнопленных. Мы работаем достаточно прозрачно в этом отношении. Если и была такая инициатива, то предполагаю, что МККК, который владеет ситуацией, понимает, что данное предложение попросту является заявлением для внутреннего или, возможно, даже, внешнего потребителя, которое не имеет никакого обоснования.

Накануне, в беседе с корреспондентом АрмИнфо руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни заявила, что Международный комитет красного креста готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон. Между тем, и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос журналистов о возможном обмене военнопленными с Азербайджаном, подчеркнул, что у армянской стороны нет азербайджанских военнопленных. При этом он добавил, что Армения не получила официального предложения от Азербайджана по обмену пленными.

Напомним, что настоящее время в азербайджанском плену находятся три гражданина РА - Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. В заключении армянской стороны находятся два азербайджанских диверсанта Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Гусейнзаде, который также участвовал в диверсионных действиях.