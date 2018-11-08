Четверг, 8 Ноября 2018 14:18

АрмИнфо.. Зарубежные музыканты продолжат свою работу в Армении. Правительство РА на заседании 8 ноября приняло решение о выделении 48,4 млн драмов на оплату их гонорара.

По словам исполняющего обязанности министра культуры РА Лилит Макунц, периодически Национальный филармонический оркестр приглашает ведущих зарубежных музыкантов, что повышает не только профессионализм оркестра, но и имидж Армении на международной арене. Ранее данным вопросом занимался фонд "Луйс", однако после его ликвидации расходы по их содержанию взяло на себя государство. И.о. министра подчеркнула, что речь идет о шести музыкантах, занятых в оркестре. Причем, средства будут выделены только на текущий год. В будущем Лилит Макунц пообещала изыскать средства из альтернативных источников

- зарубежных фондов, грантов и пожертвований.

Предложение министерства культуры вызвало обеспокоенность исполняющего обязанности министра финансов РА Атома Джанджугазяна, который указал на то, что инициатива министерства культуры станет дополнительной нагрузкой на бюджет. Он напомнил, что согласно проекту основного закона страны на 2019 год, средства на указанные цели вообще не предусмотрены. "Как бы потом не получилось, что через 6 месяцев вы начнете требовать новых финансовых вложений", - высказал свое беспокойство главный финансист страны.

В ответ Макунц вновь пообещала в будущем найти альтернативные источники финансирования.

Отметим, что речь, в основном, идет о музыкантах, приглашенных из России и Испании.