Четверг, 8 Ноября 2018 14:12

АрмИнфо. Активист оппозиции Ремо Погосян попал в больницу с двумя ранениями в области головы.

Как передает портал Jnews, Ремо Погосян, который раньше был активистом "Альянса патриотов Грузии", а теперь является активиcтом "Единого национального движения" заверяет, что накануне он упал и получил травму.

Меж тем, начальник штаба объединённой оппозиции "Сила в единстве" Ашот Раисян, заявил, что их активиста избили по политическим мотивам.

Ремо Погосян фигурировал во время инцидента в день визита независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в Ахалкалаки 2-го октября. Он тогда в интервью журналистам говорил, что Зурабишвили не имеет права быть президентом Грузии. Ремо Погосян также был одним из респондентов в программе "Постскриптум" телеканала "Рустави2", в которой говорилось о клановой и коррупционной системе с участием депутата Энзела Мкояна.

Отметим, что это не первый инцидент с участием армян Грузии. 30 октября, группа сторонников правящей партии "Грузинская мечта",

вооруженных битами и дубинками, напала на избирательный штаб, жестоко избив четырех оппозиционных активистов. Всем им понадобилась медицинская помощь.

В объединении отметили, что руководил физической расправой над оппозиционерами брат депутата от правящей партии Энзела Мкояна. После инцидента оппозиция выступила с инициативой лишить Мкояна иммунитета и депутатского мандата, а также возбудить против него дело. В ответ председатель парламента Ираклий Кобахидзе от имени правящей партии выразил полную поддержку Мкояну и заявил, что он является достойным членом их команды.

В МВД отметили, что избиению оппозиционеров предшествовал инцидент на одной из автозаправочных станций Ахалкалаки. По данным следствия, в ночь на 30 октября сторонники "Сила в единстве" сорвали плакаты кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия и оскорбили сотрудника заправки.

2 ноября Главная прокуратура Грузии предъявила обвинения по делу пятерым жителям региона. Трое из них являются родственниками Энзела Мкояна - это его сын Карапет, брат Мартун и племянник Эдуард. Однако, уже 6 ноября все обвиняемые были отпущены на свободу под залог в три тысячи лари (более 1 тыс. долларов) каждый.