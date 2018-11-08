Четверг, 8 Ноября 2018 14:11

АрмИнфо. И.о. министра транспорта, связи и ИТ Акоп Аршакян примет участие в предстоящих внеочередных выборах в Национальное Собрание РА по списку партии "Гражданский договор". Как заявил журналистам Аршакян 7-го ноября в правительстве, он будет баллотироваться в депутаты, возможно, по рейтинговой системе в избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк".

Как заявил Аршакян, он примет участие также в агиткампании - вне рабочее время или же в рамках отпуска. На вопрос, призывают ли сотрудников Минтранса вступать в партию "Гражданский договор", Аршакян ответил, что подобное исключено: "Такой вопрос никогда не обсуждался с сотрудниками министерства". По его словам, он провел собрание с сотрудниками ведомства и заявил о "табу" на ведение партийной деятельности в рабочее время.

Отметим, что 5-го ноября в парламенте в беседе с журналистами и.о. министра культуры Лилит Макунц сообщила, что будет баллотироваться по рейтинговому списку партии "Гражданский договор" и выдвинется в своем избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк".