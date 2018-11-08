Четверг, 8 Ноября 2018 14:10

АрмИнфо. Правительство Армении направит 249 млн драмов на решение жилищных проблем семей погибших военнослужащих и лиц, ставших инвалидами при выполнении своих служебных обязанностей. Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 8 ноября.

Как отметил на заседании Кабинета министров исполняющий обязанности заместителя министра обороны РА Габриэл Балаян, средства были запланированы изначально в рамках программы обеспечения жильем военнослужащих, и не потребует привлечения дополнительных бюджетных ресурсов. Причем, запланированная сумма будет распространяться исключительно на семей погибших военнослужащих и инвалидов, в отношении другой категории военнослужащих осуществляются другие

проекты. Предусмотрено, в частности, помимо выделения квартир в строящихся зданиях, выдавать для нуждающихся в улучшении жилищных условий, и соответствующие сертификаты. Тем самым, как считают в правительстве, программа обеспечения семей погибших военнослужащих и инвалидов будет ускорена. При этом, в целях обеспечения прозрачности и эффективности используемых средств планируется на основании данных Кадастра недвижимости раз в три месяца осуществлять мониторинг выполнения программы.