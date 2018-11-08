Четверг, 8 Ноября 2018 14:09

АрмИнфо. Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении смогут вернуться на родину и осуществить свой гражданский долг. Правительство РА на заседании 8 ноября одобрило законодательную инициативу депутата Национального Собрания РА от фракции "Елк" Георгия Георгисяна, представившего поправки в закон "О гражданах, не прошедших обязательную воинскую службу в нарушение установленного порядка".

Как отметил на заседании исполнительного органа исполняющий обязанности заместителя министра обороны РА Габриэл Балаян, законопроектом предусмотрено дать возможность молодым людям в возрасте до 27 лет, которые уехали из страны с целью уклонения от службы в армии, избежать уголовного преследования. Предлагается, в частности, что до 31 декабря 2018 года включительно они могут вернуться, и выполнить свой гражданский долг.

Отметим, что власти Армении ежегодно продлевают сроки решения проблем, связанных с уклонистами. Не стал исключением и год текущий.