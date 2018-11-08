Четверг, 8 Ноября 2018 14:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении сам будет утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета. Об этом 8 ноября на заседании правительства заявил исполняющий обязанности министра юстиции РА Артак Зейналян, представляя заключение исполнительного органа по законопроекту депутата Национального Собрания РА от фракции Республиканской партии Армена Ашотяна "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения "Об обеспечении, обслуживании и социальных гарантиях деятельности должностных лиц".

Законопроектом, как отметил и.о. министра юстиции, предлагается вопрос использования самолета и вертолета, обслуживающего премьер-министра, других высших должностных лиц определять решением правительства, а не премьер-министра. Также предлагается упорядочить вопрос о выделении финансовых средств на обслуживание данных видов авиационной техники. Свое предложение депутат обосновывает необходимостью обеспечения прозрачности и безопасности.

Однако, как отметил Артак Зейналян, правительство считает эти изменения нецелесообразными. И будет правильно, если премьер-министр Армении будет сам утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета", - сказал и.о. министра юстиции.

Предложение депутата вызвало удивление и.о. первого вице-премьера Арарата Мирзояна, который указал на то, что у Армена Ашотяна, который часто поднимает вопрос о безопасности, было более чем достаточно времени для решения этих вопросов. "У Ашотяна годами была возможность предложить эти поправки и обеспечить прозрачность, но он этого не сделал", - подчеркнул и.о. первого вице-премьера.