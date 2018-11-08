Четверг, 8 Ноября 2018 12:43

АрмИнфо. В Астане состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана, в ходе заседания участники обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, совершенствования механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала Организации. Рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, проекты решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера ОДКБ. Одобрено положение о Центре кризисного реагирования ОДКБ, в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности Центра. Внесены изменения в состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования и состав миротворческих контингентов ОДКБ, а также утвержден Перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. Также в рамках заседания министр обороны провел ряд двусторонних встреч с главами оборонных ведомств государств - членов ОДКБ.

Отметим, что в Астане находятся и.о. министр обороны РА Давид Тоноян и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Сегодня в Астану также вылетит и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который примет участие в саммите глав государств ОДКБ.