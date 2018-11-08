Четверг, 8 Ноября 2018 12:04

АрмИнфо. Находящийся с визитом в Астане секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел рабочую встречу с помощником президента - секретарем Совета Безопасности РК Габитом Байжановым.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Совбеза РА, стороны выразили удовлетворение эффективностью взаимодействия Армении и Казахстана в интеграционных структурах, в частности, в рамках СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На встрече была подчеркнута важность углубления взаимодействия между двумя ведомствами, в частности, в таких областях как борьба с международным терроризмом, незаконны оборот наркотиков, а также военно-техническое сотрудничество.

Григорян также рассказал о внутриполитической ситуации в Армении.