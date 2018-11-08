Четверг, 8 Ноября 2018 12:02

АрмИнфо. Состояние всех военнослужащих, пострадавших в ДТП на автодороге Воротан-Хндзорецк и госпитализированных в Зангезурский военный госпиталь, врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом АрмИнфо сообщили в Минобороны Армении.

В ведомстве сообщают, что 6 военнослужащих получили различные переломы, двух из них планируется переместить в Центральный Гарнизонный военный госпиталь.

В Минобороны также сообщили, что и.о. министра обороны Давид Тоноян выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП солдат-срочников. Тоноян подчеркнул, что ведется следствие и уже по предварительным данным причиной трагедии стали грубые упущения технического и организационного характера. При этом он заверил, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

Отметим, что грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис- Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения. в результате ДТП погибли военнослужащие срочной службы: Айрапет Володьевич Наирян (1998 г.р.), Грант Араикович Гаспарян (1998 г.р.), Эдгар Арменович Унанян (1998 г.р.), Давид Бениаминович Мелконян (1998 г.р.). Раненые были госпитализированы в медцентр Гориса и госпиталь Сисиана. Всего в машине находилось согласно сообщению МО 26 человек. По факту в СК РА было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 377 ч.3 УК РА.