Четверг, 8 Ноября 2018 11:11

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Гасанов в ходе встречи отметил, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Вместе с тем, он поспешил обвинить Армению в деструктивной позиции, которая в свою очередь препятствует достижению прогресса в урегулировании конфликта. "Для скорейшего решения конфликта Армения, соблюдая нормы и принципы международного права, должна незамедлительно и безоговорочно вывести подразделения своей армии с азербайджанских территорий", - заверил он.

Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.