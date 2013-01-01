|Четыре индийца были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы
|Гасанов вновь обвиняет Армению в затягивании процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 8-го ноября
|Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует в 2019 году посетить Армению
|Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня
|Никол Пашинян положительно оценил работу Полиции РА
|Более половины опрошенных людей считают, что Армении нужна горнорудная промышленность при выполнении тех или иных условий
|Организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность
|СК Армении по делам злоупотребления должностными полномочиями работниками ОМС вернул в бюджет 86, 3 млн драмов
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС
|Директор компании "Арташат Винком": Мы никогда не осуществляли незаконного орошения
|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
|Ушаков: На пост генсека ОДКБ есть три кандидата
|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
|Ваче Тертерян: В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
|Временный поверенный в делах США в АР: Карабахские переговоры интенсифицировались
|Зара Аматуни: МККК готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон
|Клаар: ЕС надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|С банком KfW будет подписано грантовое соглашение на сумму в 23,2 млн евро
|Главный налоговик страны не исключил проверки бизнеса Роберта Кочаряна
|В Минобороны Армении поделились подробностями о ДТП
|В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в ДТП
|Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в ДТП
|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
|Маноян: До выборов на Армению не будет оказано давления по карабахскому урегулированию, но после них ситуация изменится
|Маноян: Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского конфликта не сильно отличается
|В Баку опровергают заявление Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран
|Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили карабахский конфликт
|И.о. министра охраны приpоды примет участие в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра сельского хозяйства не будет участвовать в досрочных выборах в парламент
|Маноян: Внутренние разногласия в Иране должны беспокоить Армению
|Стоматологи Армении требуют снижения лицензионного налога
|Эдмон Марукян: Республиканская партия Армении в новый парламент не пройдёт
|Дашнакцакан: Давление со стороны США на Армению по вопросу сотрудничества с Ираном продолжится
|Киро Маноян: Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБ
|Арсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности
|И.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тени
|Маноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян
|Ара Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе
|В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений
|Компания Beeline подвела итоги программ социальных инвестиций, осуществленных в 2017 году
|Арсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент
|Контрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозе
|"Процветающая Армения" пойдет на выборы в одиночку
|Свитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноября
|Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистии
|Глава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в Армении
|Анна Акопян: Позиции армянской стороны по делу плененного Казаряна в ЕСПЧ сильны
|Главный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфере
|СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
|Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
|В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
|Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
|Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
|Карен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборах
|Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Четыре индийца были задержаны российскими пограничниками при попытке незаконного пересечения армяно-турецкой границы
|Гасанов вновь обвиняет Армению в затягивании процесса по урегулированию карабахского конфликта
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 8-го ноября
|Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует в 2019 году посетить Армению
|Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня
|Никол Пашинян положительно оценил работу Полиции РА
|Более половины опрошенных людей считают, что Армении нужна горнорудная промышленность при выполнении тех или иных условий
|Организация "Новое поколение" на время прекращает свою деятельность
|СК Армении по делам злоупотребления должностными полномочиями работниками ОМС вернул в бюджет 86, 3 млн драмов
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС
|Директор компании "Арташат Винком": Мы никогда не осуществляли незаконного орошения
|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
|Ушаков: На пост генсека ОДКБ есть три кандидата
|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
|Ваче Тертерян: В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
|Временный поверенный в делах США в АР: Карабахские переговоры интенсифицировались
|Зара Аматуни: МККК готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон
|Клаар: ЕС надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию карабахского конфликта
|С банком KfW будет подписано грантовое соглашение на сумму в 23,2 млн евро
|Главный налоговик страны не исключил проверки бизнеса Роберта Кочаряна
|В Минобороны Армении поделились подробностями о ДТП
|В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в ДТП
|Минобороны Армении подтвердило информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в ДТП
|Армяно-российский гуманитарный центр предоставит МЧС Армении еще 25 единиц спецтехники
|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
|Маноян: До выборов на Армению не будет оказано давления по карабахскому урегулированию, но после них ситуация изменится
|Маноян: Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского конфликта не сильно отличается
|В Баку опровергают заявление Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран
|Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили карабахский конфликт
|И.о. министра охраны приpоды примет участие в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра сельского хозяйства не будет участвовать в досрочных выборах в парламент
|Маноян: Внутренние разногласия в Иране должны беспокоить Армению
|Стоматологи Армении требуют снижения лицензионного налога
|Эдмон Марукян: Республиканская партия Армении в новый парламент не пройдёт
|Дашнакцакан: Давление со стороны США на Армению по вопросу сотрудничества с Ираном продолжится
|Киро Маноян: Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБ
|Арсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности
|И.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тени
|Маноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян
|Ара Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе
|В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений
|Компания Beeline подвела итоги программ социальных инвестиций, осуществленных в 2017 году
|Арсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент
|Контрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозе
|"Процветающая Армения" пойдет на выборы в одиночку
|Свитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноября
|Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистии
|Глава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в Армении
|Анна Акопян: Позиции армянской стороны по делу плененного Казаряна в ЕСПЧ сильны
|Главный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфере
|СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
|Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
|В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
|Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
|Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
|Карен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборах
|Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
|У всеармянского фонда "Айастан" новый исполнительный директор
|В Ереване состоялся учредительный съезд партии "Сасна црер": Партией будет управлять Секретариат из 7 человек
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|МИД не подтвердил и не опроверг информацию об отзыве диппаспорта у Генриха Мхитаряна
|Никол Пашинян делегатам ООН: Cтать частью Азербайджана для населения Карабаха означает его полное истребление
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Кочарян выступил с пессимистическим прогнозом относительно последствий политики нынешниx властей Армении