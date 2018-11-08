Четверг, 8 Ноября 2018 10:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

8 ноября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 5-9, 13-17 и собственные дома 13-32 на ул. Меликяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26/5 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 132-169 на 7-ой улице Норка в общине Норк-Мараш; собственные дома на улице Давида Бэка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), научный центр травматологии и ортопедии; собственные дома 85А на 9-ой улице, 25 на 17-ой улице Норка, жилой дом 31А на пр. Тиграна Меца, жилой дом 74А на ул. Гаджегорцнери, собственный дом 36 в кв. 'Норк" общины Норк-Мараш; собственные дома на 1-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норка, подьезды 3, 4 жилых домов 15 и 33 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на ул. Вильнюса, собственные дома 1-33 на ул. Бурназяна, собственные дома 1-20 и жилые дома 2, 4, 14 на ул. Лисинян, собственные дома 32-84 на ул. Севана в 9-ом Норкском массиве; собственные дома 1-40 на 22-ой улице Ареша, жилой дом 2 на ул. Заваряна, жилые дома 1Б, 4, 6 на ул. Арцаха, жилой дом 28 на ул. Ленинградяна, жилые дома 23, 25 на ул. Шинарарнери и улица Левоняна;

10?30-16?30 жилой дом 15 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 50 на пр. Маштоца иприлегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-15?00 собственные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Авана, собственные дома на 7-ой улице, школа N 87, детский сад N 256

иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11?00-17?00 жилой дом 6 на ул. А.Хачатряна, жилые дома 5а, 7, 9 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые

дома 8, 10 на ул. Рубинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17а, 17б и собственные дома 2, 3, 8а, 17а, 17/11, 21 на ул. Норашхараин,собственные дома 2/1, 2/3 на ул. Райниса, собственные дома на 3-ем переулке улицы Арташисян, собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 2, 3, 5, жилой дом 76 на ул. Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 5 на 4-ом переулке улицы Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11?00-17?00 села Ерасхаун, Варданашен, Ехегнут, Аревик и Мргашат;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Гиневет;

10?30-16?00 частично улица Манушян в городе Арташат;

11?00-15?00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисяна,

Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-14?00 частично село Арени; села Елпин, Чива и Ринд;

10?00-16?00 жилойдом 2 на ул. Шаумяна, жилые дома 20, 22, 26 на ул. Мясникяна в городе Джермук; частично село Шатин; села Кармрашен и

Гэр-Гэр;

в Котайкском марзе:

10?00-14?00 жилые дома 3-20, 25, 30-42, 98 квартала "Кентрон", газозаправочная станция "Ара ев Айцемник", прилегающие

производственные територии и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11?00-15?00 4-ый микрорайон, филиал компании "Айэкономбанк", станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные територии и абоненты (не являющиеся жильцами) в

городе Абовян;

10?00-12?00 села Верин Птгни и Неркин Птгни, опорный пункт Абовянской Дорожной Полиции, ООО "Тигарбо", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-14?30 садоводческая компания Бжни, станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Юком", прилегающие производственные територии

иабоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к шоссе Арзакан-Бжни;

11?00-17?00 село Балаовит, а станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные територии

и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникском марзе:

10?00-16?00 частично окружной центр города Мартуни; села Мадина и Лернакерт;

11?00-13?00 села Хачахбюр, Лусакунк, Гегакар, Торфаван, Ваневан, газозаправочные станции "Марткоц", "Гога-Седа", "Ануш-Кнар", ООО

"Капавор", станции сотовых операторв "Виваселл МТС", "Веон Армения", "Юком", прилегающие производственные територии и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10?00-13?00 квартал школы села Геганист в Артийском регионе;

10?00-16?00 военное стрельбище села Гусанагюх в Анийском регионе;

в Тавушском марзе:

11?30-12?00 международная школа города Дилижан;

12?30-13?00 частично улицы Горького, Камо в городе Дилижан;

13?30-13?30 частично улицы Калинина, Гетапня в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

11:00-13:00 частично село Шаки;

14?00-16?00 частично село Шагат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.