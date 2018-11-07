Среда, 7 Ноября 2018 20:16

АрмИнфо.И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Астане встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, Мнацаканян подтвердил готовность армянской стороны предпринять совместные шаги для выявления путей сотрудничества в новых сферах и направлениях.

Стороны согласились с тем, что опыт, накопленный в течение 25 лет с момента установления дипотношений, является твердой основной для расширения и углубления отношений в различных сферах. В качестве новых направлений сотрудничества были отмечены сферы инновации, высоких технологий и художественного образования. Министр обсудили вопросы расширения договорно-правовой базы, активизации торгово-экономических связей, сотрудничество на международных площадках.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с повесткой совместного заседания Совета министров иностранных дел и министров обороны, Комитета секретарей безопасности стран-членов ОДКБ, а также работы саммита ОДКБ.

Представляя внутриполитические события в Армении, Зограб Мнацаканян коснулся реформ правительства, направленных на борьбу с коррупцией, укрепление верховенства закона, обеспечение равных условий в социально-экономической сфере.

Касаясь карабахского урегулирования, и.о. главы МИД РА отметил, что армянская сторона привержена исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках формата МГ ОБСЕ