Среда, 7 Ноября 2018 19:30

АрмИнфо. По итогам 6-месячной работы можно сказать, что Полиция РА справилась с поставленной задачей достаточно хорошо. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян на совещании, посвященном реформам в сфере безопасности дорожного движения.

По словам премьера, за постреволюционный - переходный период Полиция хоть и проявила себя с хорошей стороны, но сегодня однозначно говорить, что в ее работе нет изъянов нельзя. "Важнейшая задача, которая была поставлена - это изменение отношения общества к Полиции, и наоборот. В этом плане, мы однозначно зафиксировали серьезный прорыв", - заявил Пашинян. При этом он выразил надежду на то, что в результате последовательной работы будет зафиксирован реальный прогресс и Армения сможет похвастаться хорошими отношениями между Полицией и общественностью.

Николу Пашиняну был представлен также проект поправок в КоАп РА, который разработан с учетом наилучшего мирового опыта. Цель изменений, как заявили ответственные за сферу, исключить политику штрафовать и преследовать граждан для обеспечения безопасности дорожного движения. Пакетом предусматривается также пересмотр размера штрафов за административные правонарушения ПДД, переосмысление степени их общественной опасности.

Было также доложено, что в ближайшее время Дорожная полиция Армении применит новый метод административного наказания за нарушения правил дорожного движения, а именно, 9-ти балльную систему. После каждого такого нарушения баллы водителя будут снижаться. Когда 9-и бальный лимит закончится, водитель на 6 месяцев будет лишен права на езду. По истечении 3-х месяцев водитель будет иметь право сдать теорию и восстановить свое право на вождение. В следующий раз, при обнулении балов водителю придется сдавать экзамены и на теорию и на вождение.

Напомним, что накануне в армянском парламенте, говоря о деятельности Дорожной полиции, начальник Полиции РА Валерий Осипян отметил, что она работает лучше, чем раньше. Как указал глава Полиции, за один день невозможно проснуться и обнаружить все в идеальном состоянии, тем более, что количество автомобилей в Армении ежемесячно растет, а дороги для этого не приспособлены. "Если ранее число автомобилей ежемесячно увеличивалось на 2-3 тыс. единиц, то только в сентябре было импортировано 6 тыс авто, а с января в республику было ввезено 60 тыс. автомобилей>, - сообщил главный Полицейский РА.