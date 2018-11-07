Среда, 7 Ноября 2018 19:14

АрмИнфо.Более половины опрошенных респондентов считают, что Армения нуждается в развитии горнодобывающей отрасли экономики при выполнении тех или иных условий ее функционирования. Таковы данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Gallup совместно с Маркетинговой ассоциацией Армении на примере Амулсарского горнорудного проекта.

Согласно исследованию, одиной из тем которого являлось отношение армянской общественности к реализации проекта эксплуатации Амулсарского залотоносного месторождения и приостановки строительства рудника из-за акций протеста экологических активистов, 28% опрошенных отметили, что месторождение нельзя эксплуатировать, 26,5% сочли, что проект должен быть реализован и приносить пользу местным общинам, 18,9% сочли, что рудник надо эксплуатировать, но при активном мониторинге со стороны общественности, а 5,2% - что Амулсарское месторождение должно эксплуатироваться со стороны армянской, а не иностранной компании. Таким образом, с точки зрения экологических рисков, которые по заверению руководства проекта полностью нейтрализованы за счет технологий и реализации ряда превентивных дорогостоящих экологических программ, более 45% опрошенных сочли эксплуатацию Амулсарского проекта вполне приемлемым при соблюдении ряда тех или иных условий (технологии, контроль и т.д.)

Комментируя по просьбе АрмИнфо результаты соцопроса, руководитель проект Айк Алоян отметил, что считат их вполне обоснованными и отвечающими реальной картине общественного восприятия Амулсарского проекта, управление рисками в котором было изначально возведено в непререкаемый императив.

<На протяжении многих лет подготовки проекта мы сталкивались с целенаправленной, специально финансируемой агитационной кампанией, направленной против реализации нашего проекта. В Армении нет другого бизнес-проекта, в дезинформацию и очернение которого было бы инвестировано так много средств и, несмотря на годы информационной войны против нас и горы черного PR-а, результат опроса показывает, что население страны, конечно, при тех или иных условиях, к примеру жесткого общественного и государственного мониторинга, не против его реализации. Многие понимают, что приостановка строительства рудника - результат непровомерных действий определенных сил, намеренно дезориентирующих общественность и манипулирующих общественным мнением>, - подчеркнул Айк Алоян. Он отметил, что общественность хорошо понимает, что горнорудная промышленность - составная часть промышленного комплекса Армении и она должна функционировать на условиях наличия современных, нейтрализующих возможный ущерб, технологий и постоянного общественного мониторинга, то есть всего того комплекса мер, который, в принципе, и лежал в самой основе Амулсарского проекта.

Напомним, что Амулсарский проект реализуется компанией Lydian Armenia, которая является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.