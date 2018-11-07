Среда, 7 Ноября 2018 19:07

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела по фактам злоупотреблений в сфере эксплуатации малых ГЭС.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в результате проверок со стороны специально созданной по решению премьера РА рабочей группы выяснилось, что из 184 малых ГЭС в 143 отсутствуют водомеры, в некоторых случаях многократно превышались допустимые нормы попусков и использования воды, в других ГЭС отсутствовали рыбозащитные устройства в устьях рек.

Было также выяснено, что ряд уже бывших сотрудников Министерства охраны природы, злоупотребляя своими служебными обязанностями, не выписали эксплуатирующим ГЭС компаниям соответствующие штрафы на сумму в 29 млн драмов.