Среда, 7 Ноября 2018 18:50

АрмИнфо.Мы никогда не осуществляли незаконного орошения. Об этом заявил директор компании "Арташат Винком" Церун Вирабян.

Он отметил, что компания готова создать условия для осуществления соответствующих проверок. "Распространенная информация не соответствует действительности. Это попытка нанести вред нашей деловой репутации, а также нарушение презумпции невиновности", - заключил Вирабян.

Отметим, что ранее глава контрольной службы Армении Давид Санасарян на своей странице в соцсети Facebook написал о том, что в ближайшее время служба представит новые громкие факты о крупных злоупотребления в Арташатском водхозе.

Напомним, что ранее служба сообщила о крупных злоупотреблениях в Арташатском водхозе. Речь, в частности, идет о незаконном орошении в течение 15 лет виноградников и теплиц в селе Мхчян, принадлежащих компании "Арташат Винком", владельцами которой являются экс-премьер Армении Овик Абрамян и его семья. По факту в Арташатской полиции готовятся материалы.