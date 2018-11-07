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АрмИнфо. У Республиканской партии есть все шансы, чтобы бороться за 2 место в парламенте. Об этом 7 ноября в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, отвечая депутату от блока "Елк" Эдмону Марукяну, который заявил, что РПА не пройдет в новый парламент.
Он отметил, что у представителей РПА есть широкий и достойный кадровый потенциал, и они вполне могут занять второе место. Шармазанов также отметил, что на сегодняшний день РПА является единственной альтернативной Пашиняну силой. "Если не мы, то кто еще является оппозицией на сегодняшний день? "Блок Царукян", который с первого же дня аплодирует Пашиняну, или партия Эдмона Марукяна, или АРФ "Дашнакцутюн", которые говорят то одно, то другое. Я считаю, что в демократичной стране должна быть альтернатива власти и должно быть альтернативное мнение, и это мнение на сегодняшний день имеем только мы. За нас проголосуют наши избиратели, пусть никто даже не сомневается в этом", - подчеркнул вице-спикер.
На вопрос, почему должны выбирать РПА, Шармазанов заявил: "Потому что в отношениях с Ираном есть препятствия, инвестиции на 11% снизились, тот сааммит Франкофонии, которой все так гордились, был инициирован нами, визит Меркель в Армению также был запланирован во время нашего правления. В ОДКБ у нас был генеральный секретарь, этого добились мы, именно мы подписали договор о вступлении в ЕАЭС, а также Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Во время нашего правления "Болтоны" не приезжали в Армению и не говорили нам - откажитесь от своих исторических ценностей, во время власти РПА Байден звонил президенту Саргсяну и говорил, что США с уважением относятся к позиции Армении. Во время нашего правления около10 стран признали Геноцид, в том числе и Германия, которая всегда являлась союзником Турции", - подчеркнул вице-спикер, добавив, что правительство обеспечивало 9% экономический рост.
Отметим, что сегодня утром депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян заявил, что РПА не войдет в новый парламент.
Напомним, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7
декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.
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|Эдуард Шармазанов Эдмону Марукяну: У РПА есть все шансы стать второй политической силой в Национальном Собрании
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|Брюссель: Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики
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|Гегам Геворкян: Мое назначение на должность министра сельского хозяйства не связано с грантом, полученным Тиграном Авиняном
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|Президент Азербайджана и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу обсудили карабахский конфликт
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|И.о. министра сельского хозяйства не будет участвовать в досрочных выборах в парламент
|Маноян: Внутренние разногласия в Иране должны беспокоить Армению
|Стоматологи Армении требуют снижения лицензионного налога
|Эдмон Марукян: Республиканская партия Армении в новый парламент не пройдёт
|Дашнакцакан: Давление со стороны США на Армению по вопросу сотрудничества с Ираном продолжится
|Киро Маноян: Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБ
|Арсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности
|И.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тени
|Маноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян
|Ара Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе
|В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений
|Компания Beeline подвела итоги программ социальных инвестиций, осуществленных в 2017 году
|Арсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент
|Контрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозе
|"Процветающая Армения" пойдет на выборы в одиночку
|Свитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноября
|Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистии
|Глава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в Армении
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|Главный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфере
|СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
|Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
|В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
|Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
|Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
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|Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
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