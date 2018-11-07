Среда, 7 Ноября 2018 18:20

АрмИнфо. У Республиканской партии есть все шансы, чтобы бороться за 2 место в парламенте. Об этом 7 ноября в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, отвечая депутату от блока "Елк" Эдмону Марукяну, который заявил, что РПА не пройдет в новый парламент.

Он отметил, что у представителей РПА есть широкий и достойный кадровый потенциал, и они вполне могут занять второе место. Шармазанов также отметил, что на сегодняшний день РПА является единственной альтернативной Пашиняну силой. "Если не мы, то кто еще является оппозицией на сегодняшний день? "Блок Царукян", который с первого же дня аплодирует Пашиняну, или партия Эдмона Марукяна, или АРФ "Дашнакцутюн", которые говорят то одно, то другое. Я считаю, что в демократичной стране должна быть альтернатива власти и должно быть альтернативное мнение, и это мнение на сегодняшний день имеем только мы. За нас проголосуют наши избиратели, пусть никто даже не сомневается в этом", - подчеркнул вице-спикер.

На вопрос, почему должны выбирать РПА, Шармазанов заявил: "Потому что в отношениях с Ираном есть препятствия, инвестиции на 11% снизились, тот сааммит Франкофонии, которой все так гордились, был инициирован нами, визит Меркель в Армению также был запланирован во время нашего правления. В ОДКБ у нас был генеральный секретарь, этого добились мы, именно мы подписали договор о вступлении в ЕАЭС, а также Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Во время нашего правления "Болтоны" не приезжали в Армению и не говорили нам - откажитесь от своих исторических ценностей, во время власти РПА Байден звонил президенту Саргсяну и говорил, что США с уважением относятся к позиции Армении. Во время нашего правления около10 стран признали Геноцид, в том числе и Германия, которая всегда являлась союзником Турции", - подчеркнул вице-спикер, добавив, что правительство обеспечивало 9% экономический рост.

Отметим, что сегодня утром депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян заявил, что РПА не войдет в новый парламент.

Напомним, что досрочные выборы в парламент состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7

декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки до 18:00 часов 14-го ноября.