Среда, 7 Ноября 2018 17:44

АрмИнфо.Лидеры ОДКБ в узком составе за закрытыми дверями обсудят вопрос избрания нового генерального секретаря организации, Об этом сегодня сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Сессия пройдет в начале в узком составе, где будут обсуждены актуальные проблемы международной региональной безопасности и вопрос взаимодействия государств-членов. Также будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ", - сказал Ушаков. При этом он уточнил, что кандидатами на пост генсека являются три кандидатуры.

"Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием-ред.) Семериковым. Второй вариант - избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, - это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять- таки армянского представителя",- сказал Ушаков, уточнив, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Отметим, что ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщало, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, но окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября в Астане. Как рассказал один из собеседников ''Ъ'', изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года - то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров. Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Отметим, что Хачатуров покинул эту должность 2 ноября по запросу Армении

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян (объявленный в розыск). 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.