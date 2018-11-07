Среда, 7 Ноября 2018 17:42

АрмИнфо.Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бельгии.

"Депутат Жан-Жак, совершивший визит в Нагорный Карабах, хоть и является членом парламента Бельгии, однако он не представляет государство. Для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики. Эта территория, в одностороннем порядке объявившая свою независимость после объявления режима прекращения огня в 1994 году, не была признана международной общественностью. С того периода Бельгия поддерживает усилия Минской группы для разрешения конфликта мирным путем на основе согласия обеих сторон", - приводят азербайджанские СМИ заявление бельгийского МИД.

Напомним, что 30 октября член Федерального парламента Бельгии, председатель партии "Реформистское движение" по международным связям Жан-Жак Флао и заместитель председателя партии по международным связям Джули Сзмай посетили Арцах и провели встречи с руководством страны. Это вызвало нервную реакцию Баку. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство пригрозило внести бельгийских депутатов в "черный список".