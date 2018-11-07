Среда, 7 Ноября 2018 17:31

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал наказать субъектов естественных монополии, незаконно повышающих тарифы на коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я дал поручение Генпрокурору проверить тарифы ЖКХ. Так как результаты проверки были очень важными, я решил вынести их на заседание Совета безопасности и обсудить с вами. Мы будем рассматривать тарифы на электроэнергию и отопление.

Этот же вопрос касается водоснабжения и газоснабжения. Их надо далее проверить», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета безопасности РК. Глава государства напомнил, что в 2009 году в Казахстане принята программа «Тариф взамен на инвестиции». «За семь лет она позволила заработать монополистам миллиарды средств для модернизации своего производства. Именно для улучшения всего фонда генерирующих мощностей, мы пошли на двукратное увеличение тарифов. Вместо того, чтобы инвестировать и обновлять мощности, на эти деньги крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая стоимость услуг. А стоимость услуг включает премии, бонусы своим работникам, вознаграждения по кредитам, а также необоснованно завышали производственные затраты», - заявил Президент РК.

Как сообщил Глава государства, проверка выявила ущерб населению со стороны энергопередающих компании на сумму 14 млрд тенге. Выявлен незаконный доход энергоснабжающих организаций на сумму 15 млрд тенге. «Кроме того, области дают субсидии, чтобы облегчить людям оплату за эти условия. Я пригласил акимов Мангистауской и Акмолинской областей. В итоге вместо того, чтобы снизить затраты населения по этим пунктам расходов, смотрите что происходит! Это может произойти по двум моментам: или это сознательное противостояние Посланию Президента, чтобы принизить его, или головотяпство, которое происходит в результате безответственности, непонимания своей роли и ответственности. Оба я считаю преступлением», - заявил Президент.

Нурсултан Назарбаев привел в пример реализацию программы в городе Капчагай. По словам Президента, тариф в период программы вырос в два раза, но износ мощностей увеличился - с 53 до 77%. «Все нарушения стали возможным вследствие бездействия, отсутствия контроля со стороны компетентных госорганов в Министерстве энергетики, Министерстве национальной экономики и местных исполнительных органов.

Минэнерго должно следить за исполнением инвестиционных обязательств. За это мы дали поблажку по тарифам. В феврале на правительственном совещании я поручил министру энергетики снизить стоимость электроэнергии для казахстанцев. Он обещал это сделать. Предложил еще дополнительное укрупнение энергопередающих компании. Мы пошли на это», - отметил Лидер нации.

Между тем, Президент считает, что руководство антимонопольного комитета (при МНЭ) «вообще самоустранилось от исполнения своих обязанностей или же имеет интерес». «Можно думать о том, что энергосоздающие предприятия договариваются с потребителями или посредниками: «Давай тариф сделаем, мы тебе потом взятку дадим». Это еще проверить надо. Я думаю, мы и до этого дойдем», - заявил Президент.

Глава государства напомнил руководителям ведомств, что расходы на услуги ЖКХ занимают значительную долю в общих расходах населения на жизнь. Чем выше тарифы, тем больше нагрузка на семейный бюджет. «Если рост тарифов осуществляется искусственно, без подкрепления реальными экономическими расчетами, то это приводит росту расходов в каждой семье. А это идет в разрез установкам моего послания - повышения благосостояния и социального состояния граждан», - подчеркнул Президент.

Глава государства считает, что руководители и представители госорганов, не проникшие задачей Послания Президента, не понявшие суть и невыполняющие его, не могут оставаться на госслужбе. «Недобросовестные монополисты должны понести ответственность», - заявил Президент.