Среда, 7 Ноября 2018 17:17

АрмИнфо. 25 университетов Казахстана по международному рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) вошли в Топ-300 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу МОН РК в Facebook.

По количеству учебных заведений, вошедших в Топ-300 университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии, лидером стала Россия, на втором месте Турция, затем идет Казахстан. КазНУ имени аль-Фараби вошел в двадцатку первых. Британское консалтинговое агентство QS специализируется в сфере образования и ежегодно проводит глобальное исследование учебных заведений мира. В числе трехсот лучших: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНИТУ имени К. Сатпаева, КБТУ, Казахский агротехнический университет, ЮКГУ им. Ауэзова, КазНПУ имени Абая, и другие.

В исследовании анализировалась деятельность высших учебных заведений 26 стран.

Рейтинг QS базируется на 6 основных показателях: репутация вуза в академических кругах, мнение работодателей и карьерный потенциал выпускников, соотношение числа преподавателей и студентов, индекс цитирования публикаций на 1 преподавателя, количество иностранных преподавателей и студентов. Помимо этого в исследовании учитывается уровень интернационализации, материально-технического оснащения, насколько университет уделяет внимание социальной ответственности, новаторству, искусству и культуре, смотрят также на наличие дистанционного обучения, спортивных сооружений, и многое другое. Национальный рейтинг от НПП «Атамекен» Напомним, что в этому году НПП «Атамекен» совместно с министерством проводил рейтинг образовательных программ отечественных вузов в разрезе 64 специальностей.

Результаты исследования были представлены в июле и в сентябре текущего года. Вузы оценивались по 12 критериям: разработка образовательной программы с участием ассоциаций, разработка образовательной программы с участием работодателей, инвестиции в образовательную программу, количество практического (производственного) опыта работы в данной сфере преподавательского состава, международная аккредитация образовательной программы, средний уровень заработной платы выпускников, процент трудоустроенных выпускников и т.д. По результатам исследования, среди образовательных программ по специальности «Казахский язык и литература» первое место принадлежит Северо-Казахстанскому государственному университету имени М.Козыбаева.

Специалистов «Аграрной техники и технологии» хорошо готовят в Костанайском инженерно-экономическом университете имени М. Дулатова. Образовательная программа по специальности «Физика» была лучшей в Актюбинском государственном региональном университете имени К.Жубанова и Казахском национальном университете имени аль-Фараби. А первенство по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» принадлежит КБТУ. Результаты рейтинга размещены на сайте НПП «Атамекен». Акцент на трудоустройстве Рейтинг образовательных программ ведется для повышения эффективности работы вузов по подготовке квалифицированных специалистов, необходимых государству и бизнесу.

Профилизация вузов и колледжей, где главной оценкой их работы будет трудоустройство, ведется по задачам, отмеченным в Послании Главы государства. На специальности, по которым отмечается низкая востребованность, будет отзываться лицензия. Таким образом на рынке останутся только те вузы, которые обеспечивают высокое качество образования.

Метод оценки эффективности вузов сквозь призму трудоустройства выпускников также был в центре внимания экспертов в октябре на Центральноазиатском международном форуме по обеспечению качества образования.

Министерства образования и науки стран СНГ, руководители международных европейских организаций, зарубежные аккредитационные органы, вузы и государственные органы обсуждали вопросы по улучшению учебных программ и подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. Мероприятие организовал Фонд Первого Президента совместно с независимым агентством аккредитации и рейтинга. «Если мы видим, что тот или иной вуз выпускает специалистов, и они не востребованы на рынке труда, то это говорит в том числе о том, что скорее всего есть проблемы с обеспечением качества в этом вузе. Поэтому мы проводим большую работу по рейтингу образовательных программ», - отметил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на форуме.