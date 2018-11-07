Среда, 7 Ноября 2018 17:20

АрмИнфо.В 2019 году в Котайкской области Армении начнется строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Об этом 7 ноября на парламентских слушаниях, посвященных проекту государственного бюджета Армении 2019 года, заявил исполняющий обязанности первого заместителя министра территориального управления и развития Ваче Тертерян.

По его словам, по положению на сегодняшний день предквалификационный этап конкурса по выбору подрядчика прошли четыре компании из Ирана, Великобритании, Ливана и Греции. После изучения все пакетов будет определен победитель тендера, который и займется строительством полигона.

Правительство Армении на заседании 8 июня одобрило проект решения, согласно которому общине Раздан Котайкской области республики будет передан на безвозмездной основе земельный участок для строительства полигона твердых отходов. По словам и.о. министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна, данное решение исходит из обязательств, принятых Арменией в рамках кредитного соглашения, заключенного с Европейским банком реконструкции и развития. Согласно соглашению, Армения обязуется предоставить участок для строительства полигона твердых отходов в городе Раздан. Полигон будет обслуживать жителей 12 городов Котайкской и Гегаркуникской областей. Общая стоимость программы составляет 11 млн евро, из которых 5,5 млн евро - кредит, и столько же - грант. Напомним, что ранее Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), которым управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР - EBRD), предоставил Армении грант на 2 млн. евро на строительство нового полигона твердых бытовых отходов для Гегаркуникской и Котайкской области РА. Соответствующее соглашение было подписано 30 июня 2016 года между E5P и Министерством финансов Армении. Пограмма по строительству мусорного полигона является первым проектом ЕБРР в области управления твердыми отходами в Армении, и направлена на содействие планам правительства РА по модернизации сферы и приведению ее в соответствие с европейскими стандартами. Работы, в рамках программы, стартовали в декабре 2014 года. ЕБРР предоставил 3,5 млн евро кредитных средств, который, в свою очередь, был дополнен грантом в 3,5 млн. евро со стороны инвестиционного инструмента партнерства ЕС. В систему управления твердыми отходами будут включены 8 общин, из коих 7 в Котайкской области Армении и 1 - в Гегаркунике. Уже в 2016 году программа была расширена суверенным кредитом от ЕБРР на сумму в 2 млн евро, которая позволила включить в программу все 7 общин Котайка, в частности, Раздан, Абовян, Нор Ачн, Бюрегаван, Чаренцаван, Егвард, Цахкадзор, а также 5 общин Гегаркуника - Севан, Варденис, Гавар, Мартуни и Чамбарак. Грант фонда E5P в 2 млн. евро, который дополнит кредит ЕБРР в 2 млн.евро, будет направлен на софинансирование сортировочных станций, приобретение грузовых машин по сбору и перевозке мусора, мусорные ящики и другое оборудование и инвентарь. В итоге, общий бюджет программы составит 11 млн евро.