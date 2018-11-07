Среда, 7 Ноября 2018 17:18

АрмИнфо.Международный комитет красного креста готов выступить в роли нейтрального посредника в вопросе обмена пленными, при условии согласия всех заинтересованных сторон. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни.

При этом она напомнила, что МККК продолжает, в соответствии со своим мандатом, посещать на регулярной основе всех задержанных в связи с нагорно- карабахским конфликтом.

Накануне, и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян отвечая на вопрос журналистов о возможном обмене военнопленными с Азербайджаном, подчеркнул, что у армянской стороны нет азербайджанских военнопленных. При этом он добавил, что Армения не получила официального предложения от Азербайджана по обмену пленными.

Напомним, что настоящее время в азербайджанском плену находятся три гражданина РА - Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. В заключении армянской стороны находятся два азербайджанских диверсанта Дилгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также военнослужащий Эльнур Гусейнзаде, который также участвовал в диверсионных действиях