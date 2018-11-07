Среда, 7 Ноября 2018 17:17

АрмИнфо.Европейский союз надеется на скорейшее проведение предметных переговоров по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом сказал находящийся с визитом в Баку специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

При этом он подчеркнул, что ЕС приветствует снижение напряженности и конструктивный подход руководства Азербайджана и Армении к урегулированию конфликта. "ЕС надеется, что это будет сопровождаться конкретными и предметными переговорами как можно скорее с целью продвижения мирного урегулирования конфликта на основе взаимных компромиссов. В связи с этим ЕС поддерживает усилия, предпринятые сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал он, передает Trend.