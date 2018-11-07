Среда, 7 Ноября 2018 17:16

АрмИнфо.В ближайшее время с банком KfW будет подписано соглашение, согласно которому Банк предоставит Армении грант в размере 23,2 млн евро на реализацию проектов в сфере экологии. Об этом 7 ноября в ходе парламентских слушаний по проекту государственного бюджета Армении 2019 года заявил министр охраны природы Эрик Григорян.

По его словам, в настоящее время с Банком действует другое грантовое соглашение на сумму в 8,2 млн евро (4,6 млрд драмов), из которых использовано 1,7 млрд драмов. Эти средства, как впрочем и бюджетные ассигнования в размер 6,7 млрд драмов, будут направлены на реализацию в следующем году 6 программ и 29 мероприятий. Программы, в основном, касаются поддержания особо охраняемых территорий, очистки озера Севан от лесных отходов, внедрение очистительных станций в целях исключения поступления в озеро некачественной воды, другие мероприятия.

И.о. министра сообщил также, что в настоящее время обсуждается вопрос о прямом направлении природоохранных выплат в бюджеты местных органов власти, которые находятся в зоне работ, связанных с риском для здоровья и окружающей среды. Он, с сожалением, констатировал, что общины редко обращаются в правительство с заявками о возмещении нанесенного ущерба. Как правило, на это отводится три года. Однако из-за длительных процессуальных проволочек главы местных органов самоуправления предпочитают не ввязываться в этот процесс. По этой причине, обсуждается вопрос о прямом направлении выплат в бюджеты местных общин.

В целях борьбы с пожарами в особо охраняемых территориях ожидается получение от Российской Федерации 20 единиц противопожарной техники, которая в ближайшее время будет распределена в общинах, граничащих с данными территориями. И.о. министра сообщил также о намерениях увеличить количество паспортов для экологических памятников. В настоящее время из 233 памятников, имеющих паспорта, в которых содержится полное описание объектов, обладают 202.