Среда, 7 Ноября 2018 17:15

АрмИнфо. Комитет госдоходов Армении располагает конкретным инструментарием налогового администрирования, применяемого в отношении налогоплательщиков, среди них могут быть и компании, принадлежащие второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

Об этом в беседе с журналистами 7 ноября заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян на полях стартовавшего в Ереване двухдневного IV регионального собрания, посвященного системе предупреждения размыванию налоговой/налогооблагаемой базы и выводу доходов/прибыли из-под налогообложения (BEPS) в странах Восточной Европы и Центральной Азии (EECA).

По словам главы ведомства, на данном этапе он воздержится от предоставления какой-либо информации, полученной в ходе проверок. "В настоящий момент я не могу раскрыть информацию об этих проверках, поскольку тем самым я нанесу вред проводимым мероприятиям>, - указал он.

Вместе с тем, как подчеркнул главный налоговик Армении, КГД дает криминально-правовую оценку поведению налогоплательщиков, а не конкретных должностных лиц - прежних, нынешних - на предмет обнаружения офшорных средств и с точки зрения выявления возможных рисков для налоговых доходов республики.

Что касается экс-главы КГД Армена Аветисяна, который обвиняется в отмывании денег, то, по словам Давида Ананяна, в возглавляемом им ведомстве на сегодня не ведется никаких мероприятий или же изучений по линии компаний, собственником которых является Аветисян или же аффилирован с ними.

Напомним, что 11 октября СНБ распространила видеоматериал о том, что в Следственном управлении ведомства возбуждено уголовное дело в отношении экс- главы Госкомитета таможенной службы РА Армена Аветисяна по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, приобретенных преступным путем (отмывании денег) по признакам ст. 310-й и п.1, ч.3-й, ст. 190-й УК РА. Как сообщила пресс-служба СНБ, согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно- розыскных и следственных мероприятий, Армен Аветисян, в 2011-м году пребывая на посту председателя Госкомитета таможенной службы, совместно с лицами, находящимися с ним в деловых отношениях, предпринял и финансировал, в основном наличными денежными средствами, строительство гостиничного комплекса "Голден Палас" на проспекте Азатутюн. С целью скрыть свое и участие других лиц, он строительство данного объекта приписал ООО "Риверхил Холдинг", который был основан в кипрском оффшоре.

В видеоматериале СНБ есть архивные кадры, на которых тогдашний президент Армении Роберт Кочарян также говорит о вложенных в Армению иностранных инвестициях. Между тем, совсем недавно в интервью <Еркир Медиа> уже бывший президент, говоря об Армене Аветисяне, заверял, что слухи о его богатстве далеки от реальности. <Армен Аветисян: какое богатство? В то время ходили легенды вокруг Армена Аветисяна. Разговоры - это одно, а реальная картина - другое. Я не говорю, что люди были святыми. Но те разговоры и реальная картина очень-очень далеки друг от друга", - сказал Кочарян.