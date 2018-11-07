Среда, 7 Ноября 2018 17:14

АрмИнфо.В Минобороны Армении рассказали, сколько военнослужащих находилось в автомобиле в момент ДТП.

"На момент ДТП в машине находилось 21 военнослужащий, из которых 19 были в кузове. Жизни 17 военнослужащих из 21-ого ничего не угрожает, 8 получили различные телесные повреждения", - написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян на своей странице в Фейсбук.

Ранее, Ованнисян сообщил, что в результате ДТП погибли военнослужащие срочной службы: Айрапет Володьевич Наирян (1998 г.р.), Грант Араикович Гаспарян (1998 г.р.), Эдгар Арменович Унанян (1998 г.р.), Давид Бениаминович Мелконян (1998 г.р.). Раненые были госпитализированы в медцентр Гориса и госпиталь Сисиана.

Отметим, что грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис- Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения.