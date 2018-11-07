Среда, 7 Ноября 2018 16:22

АрмИнфо. В Минобороны Армении опубликовали имена военнослужащих, погибших сегодня в результате ДТП.

"В результате сегодняшнего трагического ДТП погибло четверо военнослужащих срочной службы: Айрапет Володьевич Наирян (1998 г.р.), Грант Араикович Гаспарян (1998 г.р.), Эдгар Арменович Унанян (1998 г.р.), Давид Бениаминович Мелконян (1998 г.р.). Есть также раненные", - написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян на своей странице в Фейсбук.

По его словам, раненые перемещаются в госпиталь Сисиана и медцентр Гориса, по предварительным данным у одного зафиксированы переломы, среди пострадавших нет крайне тяжело раненых.

Отметим, что грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис- Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения.