Среда, 7 Ноября 2018 16:16

АрмИнфо.В Минобороны Армении подтвердили информацию о том, что грузовой автомобиль ведомства попал в дорожно-транспортное происшествие.

"Факт ДТП подтверждаем. В результате инцидента есть погибшие и раненные", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с корреспондентом АрмИнфо, однако отказался указать их число.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что грузовой автомобиль МО РА около 12 часов дня 7 ноября попал в ДТП на 39 км автодороги Горис-Кубатлы. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения.