Среда, 7 Ноября 2018 16:15

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян 7 ноября обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом России Сергеем Копыркиным перспективы двустороннего сотрудничества.

По словам Цолакяна, дружественные отношения с посольством России имеют многолетнюю историю. Он выразил надежду, что партнерские отношения между странами продолжатся в направлении предотвращения чрезвычайных ситуаций. И.о. министра отметил, что через армяно-российский гуманитарный центр, эффективно действующий в системе МЧС, постоянно обновляется и перевооружаются армянские спасательные отряды. Кроме того, с успехом проводится переподготовка и обмен опытом. До конца года по согласованному графику ожидается предоставление со стороны центра еще 25 единиц техники.

"Со стороны наших российских партнеров оказывается широкая поддержка в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Вскоре у меня будет встреча с моим российским коллегой, кроме того, в ближайшие дни я планирую посетить Армяно-российский гуманитарный центр и на месте ознакомиться с возможностями учреждения", - сказал Цолакян.

Цолакян также отметил, что на предстоящих мероприятиях, посвященных 30-летию землетрясения в Армении в четырех городах (Спитак, Гюмри, Ванадзор, Степанаван), примут участие представители как России, так и других стран мира.

Посол Копыркин, в свою очередь, подтвердил готовность посольства продолжать и углублять сотрудничество в сфере ЧС.