Среда, 7 Ноября 2018 16:13

АрмИнфо.Директор Фонда развития сельского хозяйства не мог выдавать гранты кому бы то ни было по своему усмотрению. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. министра сельского хозяйства Гегам Геворкян, отвечая на вопрос журналистов о том, связано ли его назначение на должность министра сельского хозяйства с тем, что он выдал грант компании вице-премьера Тиграна Авиняна.

Он отметил, что данный процесс был начат ещё в феврале, когда Авинян ещё не был членом правительства, и выдача гранта просто совпала с моментом его назначения вице- премьером.

<В процессе выдачи грантов участвовали различные комиссии, и я никак не мог повлиять на их решение. Напротив, это доказывает то, что мы выдаём гранты вне зависимости от социального положения человека>,- подчеркнул Геворкян. Что касается своих отношений с и.о. вице-премьера, Геворкян подчеркнул, что их связывают дружба.

Отметим, что в прессе муссировалась информация о том, что основанная вице-премьером Тиграном Авиняном компания "Ирригейт" в этом году на развитие производства сухофруктов получила грант в размере примерно 35 тыс. долларов США от Фонда развития сельского хозяйства, уже бывший директор которого Гегам Геворкян в октябре был назначен министром сельского хозяйства.