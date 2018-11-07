Среда, 7 Ноября 2018 16:12

АрмИнфо. Позиция бывших и нынешних властей Армении по разрешению карабахского вопроса не сильно отличается. Об этом на пресс- конференции заявил руководитель центрального офиса "Ай Дат" и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

"Разница лишь в том, что Пашинян чаще подчеркивает необходимость возвращения Арцаха за стол переговоров", - заверил дашнакцакан. Говоря о заявлении советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о том, что после выборов в Армении Пашинян сможет приступить к более практическим шагам по скорейшему урегулированию конфликта, Маноян выразил убеждение, что это говорит о том, что до выборов давления на Ереван по Карабаху не будет оказано, однако после них ситуация изменится.