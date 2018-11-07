Среда, 7 Ноября 2018 16:11

АрмИнфо. Заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна по армяно-турецким отношениям не содержало ничего нового, об этом всём говорится в программе правительства. Такое мнение 7 ноября на пресс-конференции в Ереване выразил руководитель центрального офиса "Ай Дат" и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

"Пашинян лишь озвучил тот факт, что позиция Армении по нормализации отношений с Турцией не претерпела изменений. И реакция Анкары на данное заявление, вновь подтвердила неизменность позиции Турции в этом вопросе", - считает дашнакцакан.

Он констатировал, что Турция по сей день "хранит молчание" по вопросу денонсации армяно-турецких протоколов. При этом, Маноян полагает, что выдвижение Анкарой предусловий для нормализации отношений с Ереваном

- лишь пропаганда, так как требование "освободить территории Азербайджана" в обмен на открытие границы никак не способствует региональному миру и лишь окрыляет Баку, который "как малое дитя" радуется такому содействию со стороны Анкары