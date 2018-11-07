Среда, 7 Ноября 2018 16:10

АрмИнфо. В Баку опровергают заявление и.о. министра обороны Давида Тонояна о наличии прямой связи между оборонными ведомствами двух стран.

"Никакой связи или каких-либо других видов контактов между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Армении не существуют. Согласно достигнутому в Душанбе соглашению, было определено ответственное лицо, поддерживающее взаимную связь с Арменией в связи с обстановкой на линии фронта, однако оно не является сотрудником Министерства обороны Азербайджана", - говорится в письменном заявлении азербайджанского оборонного ведомства, передает Haqqin.az.

Накануне, Тоноян в беседе с армянскими журналистами заявил, что работает оперативная связь, и во время нарушений незамедлительно сообщают о том, что нужно принимать соответствующие меры. И.о. министра обороны также пояснил, что оперативная связь осуществляется по телефону. "Если на передовой проводятся работы, то мы сразу же реагируем на это. В случае беспокоящих нас или азербайджанскую сторону передвижений, действий, инженерных работ сигнализируем об этом, чтобы они были прекращены. Реакция азербайджанской стороны по сей день была весьма конструктивной", - подчеркнул Тоноян.