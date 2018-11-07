Среда, 7 Ноября 2018 16:06

АрмИнфо.Министр охраны природы Эрик Григорян будет участвовать в досрочных выборах в Национальное Собрание от блока <Мой шаг>. Об этом в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о. министра охраны природы Эрик Григорян.

Он заявил, что никогда не занимался партийной деятельностью, однако на сей раз решил принять участие в данном процессе. И.о. министра охраны природы также заметил, что пока не знает будет работать в правительстве или парламенте после выборов.

Комментируя недавнее заявление и.о.премьера Никола Пашиняна о том, что в 85% малых ГЭС не установлены водомеры, Григорян заявил: <Гидроэлектростанции обязаны поставить водомеры, в противном случае мы пересмотрим их лицензии на использование воды. Мы предупредили об этом 152 гидроэлектростанции и некоторые уже установили водомеры>,- заключил Григорян.