Среда, 7 Ноября 2018 16:02

АрмИнфо. Гегам Геворкян не станет участвовать в досрочных выборах в Национальное Собрание. Об этом в парламенте в беседе с журналистами заявил сам Геворкян.

Он отметил, что является беспартийным деятелем и не намерен принимать участия в выборах. Более того, и.о. министра сельского

хозяйства заметил, что ему не было сделано предложения участвовать в выборах. При этом он заметил, что и после выборов готов возглавлять Минсельхоз, если ему поступит подобное предложение.