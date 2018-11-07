Среда, 7 Ноября 2018 14:02

АрмИнфо.Армения, скорее всего, потеряет пост генсека в ОДКБ. Такого мнения придерживается руководитель центрального офиса "Ай Дат" и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

"Я как наш министр обороны придерживаюсь мнения о том, что пост генсека должен сохраниться за Арменией до конца положенного срока, однако не уверен, что другие члены ОДКБ разделяют позицию армянской стороны", - отметил Маноян в ходе пресс- конференции в Ереване 7 ноября, добавив, что это обусловлено в первую очередь поведением самой Армении, так как в Организации считают, что Ереван проявил неуважение к ОДКБ, когда без определенных процедур и уведомления завел дело в отношении ее Генсека. "Полагаю, что остальные члены ОДКБ выскажутся против сохранения поста генсека за Арменией, и ее займет белорусский кандидат", - сказал он.

Коснувшись возможного членства в организации Азербайджана, дашнакцакан выразил убеждение, что до тех пор, пока Армения в этой структуре, этому не бывать. Более того, он считает, что Азербайджану больше хочется "вставлять палки" и пытаться навредить каким-либо образом Армении, нежели реально войти в состав ОДКБ. При этом Маноян полагает, что эта ситуация в какой-то мере на руку и России, которая содействуя продвижению этого вопроса пытается заигрывать с Азербайджаном.

Отметим, что ''Ъ'' со ссылкой на свои источники сообщало, что в ОДКБ обсуждается назначение ее Генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, но окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября в Астане. Как рассказал один из собеседников ''Ъ'', изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года - то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров. Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Отметим, что Хачатуров покинул эту должность 2 ноября по запросу Армении

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова. В настоящее время, согласно муссируемой информации, Армения должна представить на этот пост кандидатуру экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна, однако Ереван пока эту информацию не комментирует.

И.О. премьера РА Никол Пашинян завтра вылетит в Астану для участия в заседании Совета ОДКБ, на котором и будет обсужден вопрос кандидатуры генсека.