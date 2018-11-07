Среда, 7 Ноября 2018 13:53

АрмИнфо.Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности. Об этом 7 ноября в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о.министра здравоохранения Арсен Торосян, комментируя заявление депутата Наиры Зограбян о том, что лекарства в Армении являются некачественными.

<Просто нужно покупать их из сертифицированные аптек. Я покупаю лекарства только в Ереване и они достаточно качественные>,- подчеркнул Торосян. Он также отметил, что поступали жалобы о продаже поддельных лекарств в некоторых аптеках, и сейчас выясняется, в каких именно. Торосян отметил, что Государственная инспекция здравоохранения и Минздрав осуществляют проверки подлинности ввезённых лекарств, и только если они соответствуют стандарту, пропускают их в аптеки.