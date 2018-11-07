Среда, 7 Ноября 2018 13:36

АрмИнфо.Повышение заработной платы врачей связано со стремлением выведения сферы здравоохранения из тени. Об этом 7 ноября в парламенте в беседе с журналистами заявил и.о. министра здравоохранения Арсен Торосян.

"Само собой разумеется, что это приведет также к повышению эффективности и уровня предоставления медуслуг и снижению оттока квалифицированных кадров из сферы",- заявил он.

Отметим, что, в соответствии с проектом бюджета 2019 года, в поликлиниках зарплата врачей от 178 тысяч дрямов повысится до 240 тысяч драмов, а у медсестер от 80 тысяч драмов повысится до 120 тысяч драмов. Зарплата больничных врачей, работающих в государственных медучреждениях, будет зависеть от объемов госзаказа, а в частных клиниках, будет определяться их собственниками.