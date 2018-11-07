Среда, 7 Ноября 2018 13:35

АрмИнфо.Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян. Такое мнение 7 ноября на пресс-конференции в Ереване выразил руководитель центрального офиса "Ай Дат" и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.

При этом Маноян подчеркнул, что необходимо акцентировать внимание на том элементе, что это исключительно гуманитарная помощь, так как направлять в зону сирийского кризиса военный контингент не в интересах Армении. Он напомнил, что Сирия давно стала центром сталкивания интересов различных акторов, и втягиваться еще Армении в это было бы неправильно.

Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.