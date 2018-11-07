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АрмИнфо.Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян. Такое мнение 7 ноября на пресс-конференции в Ереване выразил руководитель центрального офиса "Ай Дат" и по политическим вопросам АРФ "Дашнакцутюн" Киро Маноян.
При этом Маноян подчеркнул, что необходимо акцентировать внимание на том элементе, что это исключительно гуманитарная помощь, так как направлять в зону сирийского кризиса военный контингент не в интересах Армении. Он напомнил, что Сирия давно стала центром сталкивания интересов различных акторов, и втягиваться еще Армении в это было бы неправильно.
Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.
Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.
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|Арсен Торосян: Все лекарства, продаваемые в Армении, не вызывают сомнения в плане эффективности
|И.о. министра здравоохранения: Повысив зарплаты врачей, мы надеемся на выведение сферы из тени
|Маноян: Оправка гуманитарной миссии в Сирию исходит из интересов Армении и армян
|Ара Баблоян не намерен участвовать в досрочных выборах в парламент
|И.о. министра: Клиники Армении заинтересованы в наличии большего количества больных, а государство - в здоровом обществе
|В Армению прибыл спецдокладчик ООН по праву организации мирных акций и создания объединений
|Арсен Торосян будет участвовать в предстоящих досрочных выборах в парламент
|Контрольная служба Армении обещает новые громкие дела о злоупотреблениях в Арташатском водхозе
|"Процветающая Армения" пойдет на выборы в одиночку
|Свитальски: Парламентская модель управления является лучшей для Армении, но необходимо реформировать Конституцию
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го ноября
|Осужденный в России и переданный на родину для отбывания наказания Грачья Арутюнян отпущен на свободу по амнистии
|Глава ЕНП продолжит следить за внутриполитическими событиями в Армении
|Анна Акопян: Позиции армянской стороны по делу плененного Казаряна в ЕСПЧ сильны
|Главный архитектор Еревана намерен положить конец беззаконию в строительной сфере
|СДПГ окажет содействие правительству Армении в строительстве демократического и правового государства
|Лидер партии "Процветающая Армения" опроверг слухи об исключении имени Наиры Зограбян из избирательного списка партии
|В Армении начинается реализация проекта "ДасА", направленного на повышение культурного образования
|Артур Месчян: Я как главный архитектор не позволю разрушить исторические памятники программы "Старый Ереван"
|Президент Армении пригласил институты ОБСЕ и стран СНГ провести наблюдение за ходом внеочередных парламентских выборов
|Карен Карапетян не будет баллотироваться на декабрьских парламентских выборах
|Главный архитектор: Все строительные проекты должны осуществляться за пределами центра Еревана из-за сверх загруженности
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|В Азербайджане судят гражданина Армении Карена Казаряна
|Общественная организация "Новое поколение": Форум ЛГБТ-христиан в Армении не состоится
|В Армении ID-карты могут начать применяться в качестве накопительных карт
|И.о. главы МИД Армении обсудил с послами Швеции, Финляндии и Дании перспективы углубления двустороннего сотрудничества
|Военная прокуратура Армении выявила ряд эпизодов по растрате госсредств в инженерных войсках страны
|Арсен Торосян и Амбик Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в области онкологии
|Давид Тоноян: После достигнутых в Душанбе договоренностей между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана напряженность на границе понизилась
|Избран новый председатель Совета попечителей Матенадарана
|Полиция Армении продолжает осуществлять поручение, данное премьер-министром Николом Пашиняном
|И.о. министра обороны Армении не будет участвовать в предстоящих выборах
|Глава Полиции Армении не исключает роста преступности в результате объявленной широкомасштабной амнистии
|Валерий Осипян: в Армении не будет ЛГБТ форума
|"Свободная родина" выдвинет своего кандидата на президентских выборах в Арцахе
|И.о. министра обороны Армении: В Армении и Арцахе нет военнопленных
|Аристакес Азатян застрелился из закрепленного за ним автомата АК-74
|Давид Тоноян: Я считаю, что Армения должна продолжить свое председательство в ОДКБ
|Дипломат: Ирак поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта
|Ереван: Для Армении традиционные, дружественные отношения с Ираном имеют жизненно важное значение
|Кент: Иран является дестабилизирующей силой в регионе
|Кент: Вашингтон поддерживает демократическую, процветающую и безопасную Армению
|Аркадий Варданян освобожден по амнистии
|Эксперт: Армянская дипломатия в свете санкций в отношении Ирана должна быть гибкой и инициативной
|Феликс Цолакян примет участие во внеочередных выборах в парламент по списку партии "Гражданский договор": членом партии становится не собирается
|Эксперт: Изменение политической составляющей армяно-иранских отношений на фоне санкций будет грубой ошибкой
|Карен Назарян: Процесс ратификации СEPA странами ЕС несколько затянулся
|В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погиб солдат-срочник Аристакес Эдуардович Азатян
|С 8 по 9 ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Глава партии "Цегакрон" Шант Арутюнян освобожден из УИУ "Вардашен"
|Beeline объявил о продлении срока действия услуги "Роуминг-пакет"
|В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по факту организации незаконных похорон на территории церкви Катогике, находящейся под охраной государства
|Армении крайне важно сохранение дружественных и партнерских связей с Ираном - зам главы МИД РА
|В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибло 4 человек
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|МИД Армении воздерживается от расширенных комментариев по поводу деятельности “армянской мафии” в Германии
|Лукашенко: Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных
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