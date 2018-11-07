Среда, 7 Ноября 2018 13:29

АрмИнфо. Республиканская партия должна принять участие в досрочных парламентских выборах. Об этом в беседе с журналистами в парламенте заявил председатель Национального Собрания Ара Баблоян.

Он отметил, что не может оценить шансы партии, но подчеркнул, что у РПА есть большой человеческий и кадровый потенциал. <Думаю, этот потенциал следует использовать в нашей дальнейшей деятельности>,- подчеркнул Баблоян. Он также заметил, что ни он, ни его сын Арман Баблоян не станут принимать участие в досрочных выборах в парламент.